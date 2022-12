Gratis bier voor omwonenden nadat vrachtwagen vol kratten kantelt

Twee jonge vrouwen komen in de Filipijnen met de schrik vrij als een vrachtwagen op ze af komt rijden. Een chauffeur was de controle over zijn vrachtwagen kwijt nadat de remmen plots niet meer werkten. De vrachtwagen, geladen met bier, gaat aan hoge snelheid over de reling op een plek waar de vrouwen zelf zonet nog liepen. Omwonenden zochten meteen naar slachtoffers

en maakten van de gelegenheid gebruik om niet gebroken flesjes bier te plunderen. Een geluk bij een ongeluk voor sommigen. Er vielen wel drie gewonden bij het ongeval.