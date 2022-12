Advocaat uit Oman biedt 1 miljoen dollar voor gewaad waarin Lionel Messi wereldbeker in de lucht stak

“Vanuit het sultanaat Oman feliciteer ik jullie met het winnen van het WK in Qatar”, schreef Ahmed al-Barwani, advocaat en parlementslid uit Oman, op Twitter. De bisht is “een symbool van ridderlijkheid en wijsheid”, voegde hij eraan toe. “Ik bied je 1 miljoen dollar om mij die bisht te geven.”

Tamim bin Hamad Al Thani, de emir van Qatar, overhandigde Messi een week geleden de doorschijnende bisht. Die diende de Argentijnse superster aan te trekken net voordat hij de wereldbeker in de lucht zou steken. In het Westen weerklonk kritiek, velen vonden het een misplaatste actie van Qatar om een deel van de aandacht op te eisen.

“Ik was in het stadion en zag live hoe de emir van Qatar Messi de bisht gaf”, zei al-Barwani aan de krant The National. “Dat moment vertelde de wereld dat wij hier zijn, en dat dit onze cultuur is.”

Indien hij erin slaagt om de bisht te kopen, dan zal Ahmed al-Barwani het gewaad niet zelf dragen. “Het zal worden tentoongesteld om dat moment van trots te herdenken, en om ons te helpen het te herbeleven, en ook om ons eraan te herinneren dat we alles kunnen,” vertelde hij The National.

© AFP

© AFP

© AFP