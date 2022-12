Solidariteit staat centraal in kersthomilie kardinaal De Kesel: “We moeten ons verzetten tegen zelfgenoegzaamheid en onverschilligheid”

De uitdagingen waar onze samenleving vandaag mee wordt geconfronteerd, zijn groot. Alleen door solidair te zijn, kunnen we die het hoofd bieden. Dat is de boodschap die kardinaal Jozef De Kesel brengt in zijn kersthomilie. Hij sprak de homilie zaterdag uit in de middernachtmis in de Brusselse Sint-Michiels- en Sint-Goedelekathedraal en zal ze zondag herhalen in de Sint-Romboutskathedraal van Mechelen.

De Kesel verwijst naar de oorlog in Oekraïne. Daarnaast zijn er de “vele migranten, op de vlucht voor geweld of armoede”. Er is de opwarming van de aarde “die we zo moeilijk onder controle krijgen”. Ook bij ons blijft de armoede een enorme uitdaging. “Door de energiecrisis stijgt het aantal mensen dat met moeite aan het einde van de maand rondkomt”, klinkt het. Dat alles veroorzaakt onzekerheid en angst.

De kardinaal waarschuwt voor de gevaren die deze gevoelens meebrengen. Het gevaar dat we in de verdediging gaan en schuldigen zoeken. Het gevaar dat we ons opsluiten in onszelf en de nood van anderen niet meer zien. “Extreme standpunten tot zelfs complottheorieën worden dan aantrekkelijk en komen in de plaats van goed doordachte analyses die de toets van de feiten doorstaan. Daarom is solidariteit zo belangrijk”, benadrukt hij.

Kerstmis is het feest van de solidariteit. “We moeten ons verzetten tegen zelfgenoegzaamheid en onverschilligheid. Niet wat we voor onszelf kunnen verwerven, maar wat we voor anderen kunnen betekenen, dat maakt het leven de moeite waard geleefd te worden”, besluit de kardinaal.