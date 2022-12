“Merry ‘wheelie’ Christmas”: Kerstman Peter Sagan deelt kerstwensen met kunstje op de fiets

De kerstperiode is voor wielrenners meestal geen pretje. Aangezien het nieuwe wielerseizoen voor de deur staat, moet er stevig getraind worden. Tot vorige week zat een groot deel van het wielerpeloton in het Spaanse Calpé voor een winterstage. Zo ook Team TotalEnergies met Peter Sagan (32). Die amuseerde zich daar wel en liet toen een filmpje opnemen waarop te zien is hoe hij verkleed als Kerstman een ‘wheelie’ doet met zijn koersfiets.