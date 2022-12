Achttien mijnwerkers zitten al meer dan dag vast na instorting van mijn in China

In China zitten 18 mijnwerkers vast nadat een goudmijn in de noordwestelijke regio Xinjiang instortte. Het incident deed zich zaterdag om 13.40 uur plaatselijke tijd (06.40 uur Belgische tijd) voor in het kanton Yining, in de Autonome Kazachse Prefectuur Ili, meldt het Chinese staatspersagentschap Xinhua zondag.

In totaal waren 40 personen ondergronds aan het werk toen de instorting zich voordeed. Van hen konden er uiteindelijk 22 in veiligheid worden gebracht, maar 18 anderen zitten nog geblokkeerd. Er is een reddingsoperatie aan de gang om ook de overige mijnwerkers te ontzetten, aldus Xinhua.

De veiligheid in de Chinese mijnen is de afgelopen decennia verbeterd, en waar dergelijke incidenten vroeger veelal in de doofpot werden gestoken, verloopt de communicatie nu opener. Maar dat neemt niet weg dat er zich in het land nog steeds regelmatig ongevallen voordoen in de mijnen, deels te wijten aan een gebrekkige toepassing van de veiligheidsvoorschriften.