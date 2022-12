Voormalige Italiaanse minister en Eurocommissaris Franco Frattini overleden

In Italië is voormalig minister van Buitenlandse Zaken Franco Frattini op 65-jarige leeftijd overleden. Dat meldt het Italiaanse nieuwsagentschap Ansa zaterdagavond.

Frattini bekleedde de post van buitenlandminister in zijn land van 2002 tot 2004 en van 2008 tot 2011, beide keren in de regering van toenmalig premier Silvio Berlusconi. Van 2004 tot 2008 was Frattini Eurocommissaris voor justitie, vrijheid en veiligheid in de Europese Commissie.