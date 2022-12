Bidsprinkhanen en giftige slangen: 7 filmpjes die tonen dat een kerstboom niet altijd gezelligheid brengt

Heel wat gezinnen, families en vriendengroepen zitten momenteel gezellig rond de kerstboom, om geschenkjes uit te wisselen, te keuvelen en te aperitieven. Maar die kerstboom komt er niet altijd zonder slag of stoot en de versierde boom brengt ook niet altijd gezelligheid. Zeker niet als er rare beestjes in schuilen, als de boom omvalt of alle cadeaus die eronder liggen plots geopend zijn. We zetten enkele video’s op rij waarin de kerstsfeer soms ver te zoeken is.

De kerstboom in de woonkamer zetten loopt niet altijd van een leien dakje, zoals bovenstaande video bewijst. Maar de boom versieren kan ook gevaarlijk zijn. Dat ondervond Emma Akerman aan den lijve toen het ding omviel terwijl ze er lichtjes in wilde hangen. Ze zat vast onder de boom en moest de hulp inroepen van dochter Sonia, die de situatie heel erg grappig vond.

Emma kon alleen nog “help me” roepen toen de boom omviel — © Storyful

Het gevaar is nog niet geweken als de boom versierd is. Want zodra de laatste kerstbal erin hangt, trekt de kerstboom de aandacht van huisdieren. Vooral katten kunnen erg geïnteresseerd zijn in zo’n boom die plots in huis verschijnt. “Dikke kater” Eric wilde in die van zijn baasje klimmen, maar veroorzaakte bijna brand toen de kunstboom omviel en op brandende kaarsen belandde. “Ik moest drie uur spenderen om de boom weer recht te zetten en de kapotte versiering te vervangen”, aldus Anna Scullion (51). “En hij stond pas een halfuur recht voor Eric zich ermee bemoeide.”

“Kerstboom stond pas een halfuur recht”, aldus Anna — © Kennedy News & Media

Katten die bijna brand veroorzaken zijn een domper op de kerstsfeer. Maar het kan - uiteraard - nog erger. Een Amerikaans gezin had een nieuwe kunstboom gekocht voor Kerstmis, maar merkte al snel dat er iets bewoog op de rode takken van hun kerstboom. Dat bleken honderden bidsprinkhanen te zijn, die in een mum van tijd de kerstboom én de woonkamer inpalmden.

Een insectenplaag komt de kerstsfeer zelden ten goede — © Newsflare

Een plaag bidsprinkhanen is zeker vervelend, maar niet dodelijk. Een Brits gezin dat kerst wilde vieren in Zuid-Afrika had maar één ongenode gast in hun boom, maar dat bleek meteen een gast te zijn die erg gevaarlijk kon zijn. De ‘koning onder de gifslangen’ had zich in de kerstboom verborgen en piepte plots van tussen de takken. “Een beet is al dodelijk”, aldus de slangenvanger die de kerstsfeer moest redden. “Gelukkig zijn boomslangen slechts agressief als ze zich bedreigd voelen.”

De extreem giftige boomslang voelde zich helemaal thuis in de kerstboom — © KameraOne

Niet alleen slangen, insecten en katten worden aangetrokken door de prachtige versiering en vele lichtjes in een boom, ook kinderen zijn erdoor gefascineerd. Dat was alvast het geval voor de Braziliaanse peuter Heitor. Het jongetje trok in al zijn enthousiasme aan een kerstbal, waardoor de hele kerstboom naar beneden viel. Gelukkige kon zijn alerte opa hem redden voor hij onder de boom terechtkwam.

Heitor en zijn opa schateren van het lachen na hun avontuur — © VirtalHog

Kinderen worden natuurlijk niet alleen aangetrokken door de kerstboom, ook de pakjes die eronder liggen zijn erg aanlokkelijk. En als ze al kunnen wachten tot kerstochtend om hun cadeautjes open te maken, is dat nog geen garantie voor gezelligheid. Zo had Sarah Hinchcliffe (28) zorgvuldig kerstcadeaus gekocht en ze mooi ingepakt, zodat ze het verrukte gezicht van haar kinderen zou kunnen zien als het tijd was om de geschenkjes open te maken. Haar kinderen waren echter zo enthousiast dat ze niet meer konden slapen en alles al hadden uitgepakt voor 5 uur ’s ochtends, ook de cadeautjes die niet voor hen waren. “Maar de Kerstman is hier geweest”, klinkt de uitleg van de ukken.