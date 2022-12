“Langdurige regenzones en zachte temperaturen voor de tijd van het jaar”

Zondagochtend is het eerst droog. In de loop van de voormiddag zal er vanuit het zuiden een regenzone komen opzetten. Deze regenzone zal vervolgens waarschijnlijk lange tijd over Limburg blijven slepen.

Mogelijk wordt het in het zuiden wat sneller droog dan in het noorden, maar dat zal de radar dan moeten uitwijzen. De kans is echter groot dat er overal in Limburg paraplu’s nodig zijn voor wie het kerstdiner in de namiddag wat te laten zakken middels een gezonde wandeling.

In het noorden van de provincie doet de zuidwestenwind het eerder rustig aan. In het zuiden kan het echter vrij krachtig gaan waaien met in de hogere delen rukwinden tussen 50 en 60 km/u.

De temperaturen blijven zacht voor de tijd van het jaar met maxima rond 9°C.

Ook in de nacht naar maandag blijft het zeer zacht met temperaturen rond 9 a 10°C.

Op de meeste plaatsen blijft het droog.

De weersverwachting voor de komende dagen vind je hier.