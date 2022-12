Leider Fenerbahçe en Batshuayi laten dure punten liggen bij Trabzonspor

In de eerste periode vielen geen doelpunten. Fenerbahçe schoot zichzelf in de 57e minuut in de voet, toen Miguel Crespo tegen zijn tweede gele kaart aanliep en het veld moest verlaten. Batshuayi, die aan het einde van de eerste helft geel kreeg, moest hierop naar de kant en Trabzonspor profiteerde meteen via Gomez (61.). Helemaal in het slot zette Trézéguet (90.+11), ex-Anderlecht en -Moeskroen, de 2-0 eindstand op het bord.

Fenerbahçe blijft de Turkse hoogste voetbalklasse wel aanvoeren met 29 punten uit veertien duels. Galatasaray (13 wedstrijden) en Istanbul Basaksehir (14 wedstrijden) volgen met 27 punten, voor Trabzonspor (26 punten uit 14 wedstrijden).

Eerder zaterdag verloor Kasimpa?a, met Mickaël Tirpan heel de wedstrijd op het middenveld, thuis met 1-2 van Sivasspor. Kasimpa?a blijft na de nederlaag vijftiende in de stand (op 19) met vijftien punten.