Kleine Mayson werd gedoopt tijdens kerstnachtviering in Eigenbilzen

De traditionele kerstnachtviering in de Sint-Ursulakerk in Eigenbilzen kreeg op kerstavond een extraatje met de doop van de kleine Mayson. Bijna 200 gelovigen waren naar de kerstviering gekomen om daar de feestelijke dienst mee te vieren.

Kerstavond wordt nog steeds door vele gelovigen aangegrepen om de eindejaarsfeesten extra diepgang te geven. Alle stoelen in de Sint-Ursulakerk in Eigenbilzen waren tijdens de kerstnachtviering op kerstavond dan ook bezet. “We zijn blij dat zovelen ook onze oproep hebben beantwoord om een pakje mee te brengen voor Sint-Vincentius die zich inzet voor onze medemensen in armoede”, stelde pastoor Thieu Tielens.

De kerstviering werd voorgegaan door pastoor-moderator Thieu Tielens — © Lambert Cuenen

Doopsel

De viering met Kerstmis kreeg een extra betekenis toen bleek dat tijdens deze kerstavond een kindje zou worden gedoopt. “We wilde ons zoontje Mayson tijdens deze viering laten dopen. Ook onze andere zoon is op kerstavond gedoopt. Het is toch een speciaal moment dat je viert met je naasten”, vertelt mama Kelly (31) uit Grote-Spouwen. Het doopvont werd vlakbij de kerststal geplaatst waarna Pastoor Tielens en diaken Ludo Hermans met het doopsel het kindje Mayson Hechtermans samen met de naasten aan Gods bescherming en liefde toevertrouwden.

Voor de kleine Mayson Hechtermans werd het een speciale eerste kerst — © Johnny Geurts

Het bijzondere tafereel dat perfect paste in het kerstverhaal kon rekenen op een luid applaus. Ondertussen weerklonken de kerstklanken van het koor ondersteund door het recent gerestaureerde en beschermde Clerinx-orgel. De geslaagde kerstviering werd tevens bijgewoond door een aantal Moslimbroeders.“Het is voor het eerst in mijn vele jaren dat ik pastoor ben, dat ik dit meemaak. Het geloof in welke vorm dan ook brengt mensen van alle religies samen”, aldus pastoor-moderator Tielens van pastorale-eenheid Sint-Helena Bilzen. De geslaagde kerstviering werd afgesloten met het uitdelen van een mooie kerstprent aan alle aanwezigen. (JoGe)

Johnny Geurts