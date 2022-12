“Elon Musk spendeerde meer dan 100.000 dollar aan plastische chirurgie”

wver Bron: The US Sun

“Ik denk dat hij onder het mes is gegaan voor zijn haar, de ogen en een neklift”, zegt dokter Richard Westreich in The US Sun. “Eerder dit jaar waren zwellingen te zien die bij patiënten voorkomen na een neklift.”

Volgens de dokter zou die ingreep de 51-jarige baas van Tesla en Twitter zo’n 60.000 dollar gekost hebben. Voor de operatie aan de ogen zou Musk ongeveer 10.000 dollar neergeteld hebben, schat Westreich.

Elon Musk zou ook heel wat geld hebben betaald om zijn haarverlies en terugdringende haarlijn te bestrijden. Volgens Richard Westreich is de haarlijn van Musk al zeker vier keer veranderd. Dat zou Musk intussen zo’n 40.000 dollar hebben gekost, aldus de arts.