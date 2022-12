Drinkwaterproblemen Hageland breiden uit naar Kortenaken en Scherpenheuvel

Ook bij inwoners van Kortenaken en Scherpenheuvel komt er te weinig water uit de kraan, zo meldt Kathleen De Schepper, woordvoerder van De Watergroep, zaterdag. Eerder was al bekend dat in Tielt-Winge, Bekkevoort en Lubbeek mensen tijdelijk minder of geen water kunnen tappen.

De problemen zijn sinds vorige week ontstaan. Na een periode van stevige vorst en de daaropvolgende dooi, zijn zich lekken beginnen vormen. Traditioneel komen er in verhouding na een dergelijke periode meer lekken voor. De watertoren in Bekkevoort had daardoor bijvoorbeeld te weinig reserves. De problemen situeerden zich voornamelijk in de hogergelegen gebieden van Tielt-Winge, Lubbeek en Bekkevoort. Ondertussen zijn ook delen van Kortenaken en Scherpenheuvel getroffen.

“Er waren vandaag doorheen de dag erg grote verbruiken, die we normaal gezien enkel ‘s avonds optekenen, wellicht omwille van kerstavond”, vertelt De Schepper. “Wellicht zal het verbruik vanavond zakken. We hopen dat de voorraden zich dan kunnen aanvullen.”

Extra pompinstallatie

Tijdens de inspectie in de nacht van vrijdag op zaterdag zijn geen lekken gevonden. Zaterdag is een extra pompinstallatie in dienst genomen, die water uit Limburg naar de getroffen gemeentes stuurt. Kleinere zones in Limburg worden daarvoor afgekoppeld van hun leidingen, en herschakeld naar een andere regio, zodat ze vanuit andere plaatsen water aangevoerd kunnen krijgen.

In Bekkevoort is een nooddrinkwatercontainer geplaatst, waar tot vrijdag zowat 150 mensen zakjes met water zijn komen halen. In Scherpenheuvel wordt ook een noodinstallatie geplaatst. Mensen kunnen daar bidons met water afhalen.

Hoeveel mensen er exact zonder of met minder water zitten, is niet duidelijk. Omdat de problemen zich erg lokaal en tijdelijk voordoen, is het moeilijk cijfers op het aantal gezinnen te plakken, zegt De Watergroep.