12.000 Vlaamse gezinnen per maand kunnen energiefactuur niet betalen

“Dat is te danken aan de maatregelen die de regering heeft genomen”, zegt Marc Van den Bosch van de Federatie van Energieleveranciers. “Bijna een op de vijf Belgen geniet van het sociaal tarief, en de bevolking krijgt tijdens de winter elke maand premies. Dit zorgt ervoor dat de betaalbaarheid verbeterd wordt.” Gezinnen die hulp vragen, staan gemiddeld voor 1.700 euro in het rood.

Deze week werd aardgas in Europa ruim een kwart goedkoper op de richtinggevende TTF-beurs in Amsterdam. Volgens het persagentschap Bloomberg gaat het om de grootste daling in maanden, geholpen door het zachte weer. De prijs schommelt rond de 85 euro per megawattuur, het laagste peil sinds juni van dit jaar.