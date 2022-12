Maxwell Fraser, beter bekend als Maxi Jazz en de frontman van Faithless, is op 65-jarige leeftijd overleden. Dat heeft de Britse dance band zelf bevestigd op Facebook. Fraser, die op het laatste album van de band niet meer te horen is, kampte al langer met gezondheidsproblemen. Het beheerste zelfs zo hard zijn functioneren dat hij er een nummer over schreef.