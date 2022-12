Goldband gekte, knubbelkesvlaai en Witte Drab: dit was De Warmste Week

5.081.675 euro. Dat is het resultaat van De Warmste Week in het Hasseltse Stadspark. Maar het was vooral een verzameling van knallende concerten, warme acties en muzikale hoogtepunten. Ook al moesten we er heel wat regendruppels bijnemen.

De natste week

Poncho’s, regenjassen, paraplu’s,... Wie tijdens De Warmste Week afzakte naar het Stadspark was maar beter voorbereid op regen. Elke dag vielen er wel druppels uit de lucht, maar de hevige regenbuien die voorspeld waren, geraakten gelukkig niet in Hasselt. In totaal mocht Het Warmste Huis 102.000 bezoekers ontvangen. De meeste avonden passeerden er ruim 7.000 bezoekers aan de teller. Op woensdag en vrijdag was het full house met 10.000 mensen.

© Boumediene Belbachir

© Karel Hemerijckx

Gekte bij Goldband en de warmste Warrior

De grootste publiektrekkers bleken de gratis concerten. Het zotste feestje stond op woensdagavond geprogrammeerd. De Nederlandse sensatie Goldband hielp duizenden studenten het einde van de examens vieren. Zelfs de houten vloer moest eraan geloven. 10.000 gelukkigen konden een plekje in het park veroveren tijdens de eerste uitverkochte avond. En wie niet meer binnen geraakte? Die zong, danste en sprong mee op het grasveld voor de draaipoortjes.

‘Alles Kapot’, het is niet enkel een nummer van Goldband, maar het sloeg ook op de houten vloer die het tijdens het optreden begaf. (Maar de dag erna meteen hersteld werd) — © Boumediene Belbachir

Ook vrijdagavond geraakten niet meer alle geïnteresseerden binnen. Max Colombie van Oscar and the Wolf had terecht een glittersjaaltje uitgekozen voor zijn laatste optreden van het jaar. Na Pukkelpop veroverde de warmste Warrior voor de tweede keer dit jaar Hasselt.

Ook de laatste concertavond was volledig uitverkocht, met dank aan Oscar and the Wolf. — © Sven Dillen

De affiche kleurde dankzij Regi, The Haunted Youth, Dikke en het gastoptreden van Stijn Meuris bij Bazart ook een tintje bronsgroen.

© Karel Hemerijckx

De warmste provincie

“We gaan tonen dat Limburg de warmste provincie is.” Het werd op dag één al gezegd en dat bleek geen loze belofte. Er werden deze editie opvallend veel acties georganiseerd in de provincie die Het Warmste Huis onderdak gaf. Als er iemand aan de microfoon verscheen, werd al snel duidelijk dat die vaak niet heel ver had moeten reizen naar de studio of een Limburgse tongval niet kon verbergen. Maar of ze nu in de ether geraakten of niet: de meeste actievoerders zakten sowieso af naar het Stadspark om hun actie in de kijker te zetten of de warmste sfeer op te snuiven.

© Sven Dillen

Een Hart voor Limburg zette op dag één meteen de toon met maar liefst 100.000 euro. Limburgse ministers Jo Brouns en Lydia Peeters trakteerden de presentatoren dinsdag op knubbelkesvlaai, maar ook hun cheque van 300.000 euro namens de Vlaamse Regering viel in de smaak.

Limburgse vlaai mocht uiteraard niet ontbreken in Het Warmste Huis. — © Karel Hemerijckx

48.000 euro stond dan weer te lezen op de cheque van studentenverenigingen UHasselt, UCLL en PXL. En ook de 28 Hasseltse basisscholen hadden de krachten gebundeld. Tientallen acties leverden samen 42.745,68 euro op.

© Karel Hemerijckx

Iedereen lust wel pizza, dus Bruno Foodcorner had niet enkel een snelle hap, maar ook 10.000 euro bij. Een mooi rond getal, dat vond ook de gouverneur die namens de provincie evenveel centjes vrijmaakte. De buren van het Jessa Ziekenhuis kwamen vrijdag nog 15.000 euro afgeven. De laatste grote cheque kwam van de stad Hasselt. 29 verschillende activiteiten leverden samen 47.146,39 euro op.

© Karel Hemerijckx

Drukknoppen en houtschilfers

Zijn de concerten iets te luid voor de buren in het Jessa Ziekenhuis? Dan worden er maatregelen genomen. Blijft er wel eens iemand steken in de draaipoortjes? Drukknoppen zorgen voor een vlotte circulatie. Het terrein wordt wat drassig door de aanhoudende regen? Laat de houtschilfers maar komen! De Warmste Week was er een zonder grote incidenten. Ook de vooraf gevreesde verkeersellende bleef uit.

© Boumediene Belbachir

Van Bart Kaëll tot Witte Drab

Tijdens De Warmste Week kan plots alles van muziek op Studio Brussel en MNM. De vaste fans van De Tijdloze leren losgaan op hits van Pommelien Thijs en Metejoor en het publiek en de stemmers van de MNM Top 50 ontdekken artiesten die standaard de bovenste regionen van De Afrekening bezetten.

© De Warmste Week

Dat leverde ook heel wat mooie momenten op. Op het publiek dobberen op de tonen van Zeil je voor het eerst van Bart Kaëll? Tuurlijk, ook al gingen ze af en toe kopje-onder! Met 10.000 man een karaokemomentje houden op Another Love van Tom Odell? Magisch!

© Sven Dillen

Maar de verrassing en onverwachte hit van deze editie was toch wel de kerstsingle die Fien Germijns en haar ochtendcompagnon Thibault Christiaensen in november lanceerden. Witte Was van Goldband werd plots Witte Drab. Dat goedje viel de afgelopen week gelukkig niet uit de lucht, maar het nummer werd wel massaal aangevraagd door de luisteraars. Het duo kon dan ook niet anders dan het vrijdagavond live brengen tijdens de set van Omdat Het Kan Soundsystem en Average Rob. Of de stem van Fien dat na vijf dagen en nachten presenteren nu nog toeliet of niet.