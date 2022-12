Jan Bakelants (36) stopt met wielrennen

Bakelants won als belofte de Ronde van de Toekomst en kende zijn ‘moment de gloire’ toen hij in 2013 op Corsica een Touretappe won en drie dagen de gele trui droeg. Bakelants beëindigde zijn carrière bij Intermarché-Wanty Gobert en won vorig jaar nog een etappe in de Tour Régions Wallons.

“Het is geen overhaaste beslissing”, zegt Bakelants bij Sporza. “Ik ben niet over één nacht ijs gegaan en ik heb die knoop doorgehakt in samenspraak met mijn familie. Het voelt goed aan.” Over wat de toekomst zal brengen, is nog geen duidelijkheid. “Het is geen geheim dat de adrenaline van het management me zeer aanspreekt.”