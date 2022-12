Rook in kelder van restaurant Rodeo in Neerpelt: gasten onderbreken kerstdiner

Pelt

In familierestaurant Rodeo op de Hamonterweg in Neerpelt is op kerstavond rook opgemerkt in de kelder. Uit voorzorg werd aan de gasten gevraagd om naar buiten te gaan. “De oorzaak van de rookontwikkeling konden we niet vinden maar alles werd snel geventileerd en in een halfuur was de situatie onder controle.