Meer dan 5 miljoen opgehaald, de laatste centjes en Mariah Carey: dit was dag 6 van De Warmste Week

De weergoden hadden het mooiste weer van De Warmste Week opgespaard voor de laatste dag. Op zaterdag was zelfs het zonnetje (af en toe) op de afspraak. De hele dag liep het park nog gezellig vol met bezoekers die nog vlak voor het familiefeest een kijkje kwamen nemen. “Voor we aperitieven komen we nog even kijken, maar de apero gaan we niet overslaan hoor”, was te horen bij de familie Rondu. “De kindjes waren te ongeduldig voor de pakjes, dus ze moesten even naar buiten.”

© Karel Hemerijckx

Ook Kawtar verscheen terug in de studio. De presentatrice verliet donderdag Het Warmste Huis even om bij haar familieleden te zijn, die een sterfgeval moesten verwerken. Net voor de middag verwelkomden haar collega’s haar terug in Hasselt met een dikke knuffel.

© Boumediene Belbachir

De kleine Liva (1) uit Maaseik kwam samen met haar hele familie nog een mooi verjaardagscadeautje afgeven. Ze werd op 24 december 2021 geboren en aan iedere bezoeker werd gevraagd om een euro in de pot voor De Warmste Week te steken. Nadat ook de Maaseikse handelaars aanhaakten, ontplofte de actie. Met maar liefst 5.219 euro als resultaat. “We waren zelf compleet overdonderd”, glunderde mama Sabine.

© Boumediene Belbachir

Ook burgemeester Steven Vandeput kwam het hele team van De Warmste Week op een gepaste wijze uitwuiven. Hij bracht een cheque mee van 47.146,39 euro. De stad Hasselt had 29 activiteiten georganiseerd: van een soepverkoop tot een kunstveiling. “De Warmste Week is zeker terug welkom in Hasselt”, klonk het enthousiast na een succesvolle editie in de Limburgse hoofdstad.

© Boumediene Belbachir

Rond de middag had ook Ketnetwrapper Héritier Tipo de weg naar Hasselt gevonden. Hij vertrok maandag met zijn bakfiets op het strand van Oostende langs de Warmste Acties in heel Vlaanderen. Een route van 279,5 km. “Maar het was zeker 300 kilometer, want ik ben soms verkeerd gereden”, lachte hij. “Ik ben moe, maar ik heb zoveel Ketnetters blij kunnen maken, die allemaal vlammen tegen kansarmoede. Met de poep gaat het, maar ik heb vooral pijn aan mijn knie en mijn benen.”

© Karel Hemerijckx

De soundtrack van deze laatste dag bestond grotendeels uit terugblikken op de concerten van de afgelopen dagen en kerstmuziek. En dan mocht Mariah Carey haar hit All I Want For Christmas Is You niet ontbreken. Als luisteraars de naam van de kerstkoningin sms’ten, steeg de Mariah-meter. Bij 100 procent werd het kerstliedje gedraaid. En dat gebeurde meerdere keren. Maar de eindnoot was voor Fat Boy Slim. Charlotte mocht de laatste verzoekplaat aanvragen en koos Praise You voor haar broer Boris. Boris mocht vanochtend de gevangenis van Brugge verlaten voor een dagje penitentiair verlof om samen met zijn familie Kerstmis te vieren.

Om iets voor 18 uur was het dan tijd om de deuren van Het Warmste Huis te sluiten. Na een slotshow met Siska Schoeters rond het kampvuur, mocht het dak nog een laatste keer shinen. Daarop werd het bedrag getoond dat was opgehaald voor kansarmoede. Er zal 5.081.675 euro verdeeld worden over de 270 projecten.