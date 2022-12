De Warmste Week haalt 5.081.675 euro op voor de strijd tegen kansarmoede

Zes dagen lang werden honderden platen aangevraagd, liepen sportievelingen de ziel uit hun lijf op de Warmathons en schakelden onder meer Niels De Stadsbader, Oscar and the Wolf en Pommelien hun stemmen in om de geldpot te spijzen. En het heeft geloond: al die inspanningen hebben maar liefst 5.081.675 euro opgeleverd voor het DWW-fonds, dat dit jaar 270 projecten rond kansarmoede steunt.

Om 17.00 uur werd de slotshow ingezet met Siska Schoeters en ‘Say my name’ van Berre, samen met Kate Adjai (23). Zij kwam op haar zeventiende in kansarmoede terecht toen ze er helemaal alleen voor kwam te staan. Ondertussen blikten presentatoren Fien Germijns, Eva De Roo en Sander Gillis terug op de voorbije week, net als Kawtar Ehlalouch. Zij stapte eerder uit het Warmste Huis na het overlijden van een familielid. Maar op de laatste dag van de actie kwam ze toch terug. “Ik ben blij dat ik er weer bij mag zijn voor de laatste dag”, zei Kawtar eerder in de ochtend. “En ik denk dat ik iets meer geslapen heb dan mijn collega’s hier in Hasselt.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Uiteindelijk was het Kate Adjai die het bedrag mocht bekendmaken. 314.698 euro daarvan, is afkomstig van de Warmathons die in Brugge, Sint-Niklaas, Brussel, Mechelen en Leuven gelopen werden. Naast ambassadeurs Stephanie Planckaert, Dieter Coppens en acteur Mathias Vergels liepen ook kroonprinses Elisabeth en prins Emmanuel enkele rondjes mee.

Net als vorig jaar werd ervoor gekozen om één actueel thema centraal te zetten. De Koning Boudewijnstichting, de vaste partner van De Warmste Week, stelde een onafhankelijke jury samen die 270 projecten uitkoos en die nu elk een deel zullen krijgen van het ingezamelde geld.