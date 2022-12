Met Duitsland niet op WK in Qatar, maar wel gezien als “slechtste speler van toernooi”: Toni Kroos overkwam het

Cristina Cubero was de journaliste in kwestie die in het immer populaire ‘El Chiringuito de Jugones’ bij iedereen de wenkbrauwen deed fronsen. De Spaanse werd gevraagd naar wie er volgens haar een belabberd WK opzitten heeft. Daarbij noemde ze eerst de Braziliaan Vinicius, om even later de naam van Toni Kroos te laten vallen. Een pijnlijke vergissing van Cubero, want de 32-jarige Duitser zette anderhalf jaar geleden een punt achter zijn interlandcarrière bij de Mannschaft en maakte dus ook geen deel uit van de WK-selectie van bondscoach Hansi Flick.

Kroos zelf, die nog wel actief is op clubniveau bij Real Madrid, zag Cubero zijn naam vermelden en reageerde op Twitter met een kwinkslag op het voorval: “Ik wist dat iemand me de schuld zou geven”, klinkt het al lachend bij Kroos, die 106 keer zijn land vertegenwoordigde.

Cubero was zich snel bewust van haar flater en vertelde dat ze Kroos verwisseld had met Thomas Müller. Ook kwamen er verontschuldigingen aan het adres van Kroos: “Hahahahaha, sorry Toni. Ik bewonder je enorm. Duitsland was volgens mij een ontgoocheling, maar alle respect voor jou als persoon.”