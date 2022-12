Oudere vrouw in levensgevaar na frontale botsing in Sint-Niklaas, oorzaak nog onduidelijk

Het ongeval deed zich voor ter hoogte van Patershoek aan het kruispunt van de provinciale weg met de Warme Nauwstraat. Iets voor 23 uur kwamen daar twee personenwagens frontaal met elkaar in botsing, nadat één van de wagens om een nog onduidelijke reden van zijn rijvak afweek. In het ene voertuig zat een jongeman van 24 jaar. “Vermoedelijk is deze bestuurder om nog onduidelijke reden van zijn rijvak afgeweken en daardoor frontaal in botsing gekomen met een voertuig dat uit de tegenovergestelde richting kwam”, laat het parket van Oost-Vlaanderen weten. In dat voertuig zat een koppel zeventigers.

De klap was enorm. Het MUG-team en drie ziekenwagens van het Vitaz ziekenhuis kwamen ter plaatse. “De jonge bestuurder raakte lichtgewond. Ook in het andere voertuig raakte de chauffeur lichtgewond, maar de oudere passagier werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht.”

Er kwam een verkeersdeskundige ter plaatse om de omstandigheden waarin het ongeval gebeurde na te gaan. “Niemand die betrokken was bij het ongeval, was onder invloed van alcohol of drugs”, bevestigde het parket. De brandweer kwam ter plaatse om de ravage op te ruimen. Door het ongeval was de weg korte tijd afgesloten