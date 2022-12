Man die 25 jaar onterecht in dodencel zat 2 jaar na vrijlating in het hoofd geschoten

Nog geen twee jaar na zijn vrijlating is een 62-jarige Amerikaan, die decennialang onterecht in de dodencel zat, vermoord tijdens een begrafenis.

Christopher Williams zat ruim 25 jaar onterecht in de gevangenis, in afwachting van zijn executie. De man uit Philadelphia werd in 1992 en 1993 veroordeeld tot de doodstraf voor zijn betrokkenheid bij vier moorden in 1989.

Tientallen jaren later bleek dat de politie bewijsmateriaal had achtergehouden. Daarop werd Christopher Williams 22 maanden geleden vrijgelaten en sindsdien was hij aan de slag als timmerman.

Deze week werd hij op een begraafplaats in het hoofd geschoten, bevestigt de politie. Christopher werd nog naar het ziekenhuis overgebracht, maar voor de man kon geen hulp meer baten. Er is geen verdachte opgepakt.

Volgens zijn advocaat Stuart Lev was de zestiger van plan om een eigen bouwbedrijf op te starten om voormalige gevangen aan het werk te zetten. “Het is bijzonder tragisch dat hij jarenlang onterecht werd opgesloten”, verklaart zijn advocaat aan NBC. “Hij gaf nooit op en werkte erg hard, zodat ook zijn advocaten zouden doorzetten.”