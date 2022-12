Nederlands atletiekfenomeen Femke Bol kijkt terug op voorbije jaar waarin ze medailles aan elkaar reeg: “Wow, heb ik dit allemaal gedaan?”

Femke Bol is pas 22 jaar en weet nu al dat ze de geschiedenisboeken ingaat als een van de succesvolste Nederlandse atleten ooit. Haar afgelopen seizoen verliep droomachtig, met onder meer een historische goudjacht. En dat in een sport waarin de internationale top uitzonderlijk breed is. Ondanks haar nieuwe sterrenstatus is de geboren Amersfoortse nog steeds die onbevangen en bescheiden vrouw, van wie de wereld waarschijnlijk nog veel meer gaat horen. Speciaal voor de feestdagen is Bol een paar dagen thuis en maakt ze ook ruimte in haar volle agenda voor een openhartig interview.