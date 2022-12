Engelse politie arresteert kerstman voor ogen van kinderen die met elfen verbaasd achter blijven

Daarop achtervolgde de politie hem tot ze hem uiteindelijk staande hield. De fouille toonde aan dat hij chocolade op zich had, die hij naar eigen zeggen wilde uitdelen. Daarop liet de politie hem uiteindelijk toch weer gaan.

Maar vele kinderen en ouders waren wat geschrokken door het tafereel. Iemand vroeg aan een reporter wat er precies gebeurde want de politie gaf geen info. Gelukkig kwam even later nieuws over de kerstman naar buiten. De politie van Derbyshire deelde op Facebook mee dat het om een grap ging, die in scène was gezet. De kerstman was dus niet echt opgepakt.

De kinderen en ouders haalden opgelucht adem, want wie zou er anders voor cadeautjes moeten zorgen onder de kerstboom?