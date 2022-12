Record van aantal elektronische betalingen gebroken

Betalingsverwerker Worldline registreerde vrijdag een nieuw absoluut elektronisch transactierecord van 13.533.301 transacties in fysieke en online winkels. Het was de dag met de meeste elektronische betalingen in de Belgische geschiedenis, meldt het bedrijf zaterdag.

Het vorige record dateert van 1 juli 2022, de eerste dag van de zomersolden, met 12.831.037 elektronische transacties.

Vandaag werd er ook een record behaald. Worldline registreerde een transactiepiek van 23.751 transacties per minuut om 11.23 uur.

Tijdens het hele jaar 2021 verwerkte Worldline nog 2,964 miljard transacties, in 2022 werd de kaap van 3 miljard transacties al op 18 november gehaald. “Dat bevestigt nog maar eens de populariteit van de elektronische betalingen in België die steeds toeneemt, zij het per kaart, via de smartphone of via een wearable”, besluit het bedrijf.