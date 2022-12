Waarom is die varkenskop naar mij gericht?”: burenruzie mondt uit in discussie rond racisme

Twee buren in Balen-Wezel liggen met elkaar overhoop in een dispuut rond de verkoop van een stuk bouwgrond. De ene buur hangt al sinds september een paal met een varkensmasker in zijn tuin, naar eigen zeggen als halloweendecoratie. “Het is een racistische provocatie. Ik ben er niet goed van”, zegt moslim Jamal El Farisi, de andere buur.

Balenaar met Marokkaanse roots ­Jamal El Farisi zit al ruim een jaar verwikkeld in een ruzie met een buur. Niet zijn naaste buur, maar de bewoner van het huis daarnaast. De verkoop van een bouwgrond ligt aan de basis van het dispuut. “Met ons drieën, mijn naaste buur, diens buur en ikzelf, hadden we elk een deel bouwgrond te veel achter onze woningen”, vertelt El Farisi.

Jamal El Farisi ziet de varkenskop onder meer vanop zijn bouwgrond. — © Tommy Maes

“De twee buren hadden voorgesteld om dat stuk te verkavelen en er een nieuwe bouwgrond van te maken die uitmondt in een zijstraat. Daar was ik mee akkoord, op voorwaarde dat ik zelf de grond kocht. Ik ben zelf aannemer en zie het als een goede investering. We hebben ook afgesproken dat we de grond samen gingen opruimen. Onder meer door de bomen uit te doen en de schuttingen te verwijderen. Die werken waren noodzakelijk om het nodige verkoopsattest te kunnen krijgen.”

Bij de afhandeling van de verkoop liep het volgens El Farisi mis. “We hadden afgesproken om de opruimkosten door drie te delen, maar plots weigerde de buur zijn deel te betalen”, vertelt hij. “Terwijl de verkoop van zijn stuk grond hem nochtans veel geld heeft opgeleverd. Bij de notaris is daar ruzie over ontstaan en het gaat van kwaad naar erger. Zeker toen ik ben gestart met bouwwerken op het stuk grond.”

Varkensmasker

Zo plaatste de buur in de loop van september in zijn eigen tuin een varkensmasker. Eerst op een tafeltje, later op een paal gericht naar de bouwgrond van El Farisi. “Volgens hem gaat het om halloweenversiering, maar waarom is de varkenskop dan naar mijn bouwgrond gericht?”, zegt hij.

De varkenskop is duidelijk vanuit het bouwperceel te zien. — © Tommy Maes

“Voor mij is het een racistische provocatie. Je ziet de paal niet alleen vanop het stuk bouwgrond, maar ook vanop de straat. Leveranciers en mensen die hier passeren, stellen er vragen over. Zelfs vanuit mijn bureau en de slaapkamer van de kinderen kan ik hem zien. Toen de kinderen van mijn broer op bezoek waren, wist ik niet hoe ik dit moest uitleggen. En ondertussen is Halloween toch ook al een aantal weken afgelopen.”

Volgens El Farisi liep de ruzie in november verder uit de hand. “Tijdens bouwwerkzaamheden begon de buur plots te roepen naar de bouwvakkers. Toen ik wilde tussenkomen, gooide hij een stuk bloempot naar mijn hoofd. Daar ben ik nog altijd niet goed van. Momenteel liggen de werkzaamheden zelfs stil omdat ik helemaal overstuur ben. Voor dat incident heb ik een klacht ingediend. Voorlopig nog niet voor de varkenskop. Ik overweeg het wel, maar eigenlijk wil ik dit gewoon uitpraten. Dat je mij als persoon niet kunt uitstaan, dat kan ik begrijpen. Maar betrek er geen andere mensen of mijn geloof bij.”

Geen racisme, wel ruzie

Volgens de buurman in kwestie is er geen racisme in het spel. “Het gaat wel degelijk om halloweendecoratie die ik als jaarlijkse traditie ophang om mijn kleinzoon te plezieren”, reageert hij. “Er hangen nog andere halloweenspullen in mijn tuin. Omdat ik recent mijn vierde coronaspuit heb gekregen en daar niet goed van ben bekomen, heb ik de decoratie nog niet kunnen opruimen. Met racisme heeft dat niets te maken, anders had ik wel een heel varken opgehangen.”

Wel bevestigt de buurman dat hij een dispuut heeft met El Farisi. “Het klopt dat we ruzie hebben, maar het is anders dan hij beweert”, zegt hij. “Het klopt dat we samen met een andere buur een stuk van onze grond hebben omgevormd tot een nieuw stuk bouwgrond. Ik heb ook mee betaald aan verschillende kosten, zoals de aansluitingen voor de nutsleidingen en de huur van een hakselaar om de gekapte bomen te verwerken. Achteraf moesten we nog van notaris veranderen, waar hij plots op de proppen komt met een factuur voor de opruimwerken.”

Ook heeft de buurman een andere versie van het incident van november. “Hij kwam plots met een stok aangestormd en ik heb toen een kom gepakt om me af te schermen”, vertelt hij. “Voor dat voorval heb ik ook zelf een klacht ingediend. Had ik geweten wat ik nu wist, dan had ik mijn stuk grond nooit verkocht. Of alleen via openbare verkoop, zoals ik eerst wilde doen.”