Jan Ullrich zet deur op een kier voor terugkeer in het wielermilieu: “Ik ben tot alles bereid”

Jan Ullrich (49) werd in 1997 de eerste Duitser die de Ronde van Frankrijk aan zijn palmares wist toe te voegen. Nadien ging het hem minder goed af met onder meer een drank- en drugsverslaving. Komend jaar verschijnt er op streamingplatform Amazon Prime Video een vierdelige documentairereeks over Ullrich. Daarin wil de Duitser naar eigen zeggen voor het eerst zijn volledige verhaal doen.

De specifieke datum waarop de documentaire over Ullrich juist online komt, is nog niet geweten. Maar de 49-jarige ex-renner sprak in aanloop daarvan wel al met het Duitse Bild. Daarin gaf hij aan dat hij met deze documentaire zijn kant van het verhaal kan vertellen.

“Er is de laatste tijd veel over mij gesproken, positief en negatief. Het is tijd dat ik mijn verhaal vertel, mijn hele verhaal, hoe ik van jager tot doelwit ben geworden”, aldus Ullrich, die na zijn triomf in de Tour de France van 1997 van het ene in het andere zwarte gat viel door een drank- en een drugsverslaving. Maar ‘der Jan’ is dankzij therapie (en zelfs hypnose) aan de beterhand. Eerder deze maand werkte hij nog een fietstocht af met Lance Armstrong.

“Het is me gelukt om weer een stabiele omgeving om me heen te bouwen. Dat brengt me ongelooflijk veel, net als sport is het een belangrijk onderdeel van mijn therapie”, aldus Ullrich. “Ik heb met psychologen gepraat en een keer hypnose geprobeerd. Dat biedt ook hulp, maar niet zo veel. Het kost me gewoon veel tijd om me weer aan de buitenwereld open te stellen.”

Terugkeer

Verder gaf hij bij Bild aan een terugkeer in het wielermilieu wel te zien zitten. “Ik zal uiteraard geen ploegleider zijn, maar als iemand me nodig heeft, ben ik tot alles bereid. Mezelf opdringen zal ik zeker niet doen”, aldus Ullrich.

“Ik wil jullie meenemen op een reis door mijn leven. Ik hoop dat er na de documentaire misschien weer wat deuren opengaan. En dan kan ik met meer vrijheid door het leven gaan”, aldus Ullrich.