Voetganger (24) die dodelijk werd gegrepen door auto, was op terugweg van jeugdhuis

Een voetganger is op de Dendermondsesteenweg in Schellebelle om het leven gekomen bij een ongeval. — © Brent Saey

In Schellebelle, een deelgemeente van Wichelen is zaterdagochtend een 24-jarige man om het leven gekomen bij een verkeersongeval. Het slachtoffer was op de terugweg van een bierpongtoernooi in het jeugdhuis.

De man werd rond 5.30 uur gegrepen op de Dendermondsesteenweg ter hoogte van Brugsken door een voertuig dat in de richting van Wetteren reed. De hulpdiensten kwamen meteen ter plaatse, maar hulp kon niet meer baten en de jongeman overleed ter plaatse.

Het slachtoffer was op weg naar huis na een X-mas bierpongtoernooi in jeugdhuis Antigoon. Een andere aanwezige op het evenement laat weten dat iedereen erg aanslagen is door het nieuws. Volgens bronnen was de jongeman met de fiets naar het jeugdhuis gegaan, maar hadden enkele mensen hem afgeraden om nog op zijn fiets terug naar huis te rijden.

Het parket van Oost-Vlaanderen meldt dat de bestuurder van de auto negatief heeft getest op alcohol en drugs. Vermoedelijk liep de voetganger op de rijbaan en is hij daar aangereden door de auto. Maar het is nog onduidelijk wat er exact gebeurd is. Er is een verkeersdeskundige aangesteld en een arts zal een autopsie uitvoeren. Uit de autopsie moet dan blijken of de man effectief op de rijbaan liep op het moment van de aanrijding.

De burgemeester van Wetteren spreekt over “verschrikkelijk nieuws”. Hij gaat de familie persoonlijk condoleren. (Brent Saey)