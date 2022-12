Confrontaties tussen betogers en politie tijdens steunmanifestatie voor Koerden in Parijs

LEES OOK. Dader zegt dat hij bloedbad in Parijs aanrichtte omdat hij racistisch is, beelden tonen hoe hij kapsalon binnenvalt

De aanhouding van de dader, een 69-jarige man, is ondertussen verlengd en er werd een onderzoek gestart naar een racistisch motief. Gisteren werd al een onderzoek gestart naar opzettelijke doodslag en zwaar geweld. De man riskeert een levenslange celstraf. Volgens een bron dicht bij het onderzoek zou de man aan de politie verklaard hebben dat hij handelde omdat hij racistisch is.

De man opende vrijdag het vuur in de buurt van een Koerdisch cultureel centrum. Volgens de koepelorganisatie Democratische Koerdische Raad in Frankrijk (CDK-F) zijn alle slachtoffers Koerdische activisten.

Traangas

Heel wat mensen die zaterdag op straat kwamen hebben vlaggen bij van de Koerdische arbeiderspartij PKK of banners met de foto’s van drie Koerdische militanten die in 2013 gedood werden in Parijs. “We voelen verdriet en onbegrip omdat het niet de eerste keer is dat dit gebeurt”, zegt een deelnemer.

De aanwezigen hielden ook een minuut stilte voor de slachtoffers van de schietpartij en voor “alle Koerden die gedood werden voor de vrijheid”. Verschillende aanwezigen veroordelen het “onrecht” en de “terroristische” en “politieke” daad.

Volgens BFMTV kwam het tot confrontaties tussen manifestanten en de politie, die traangas gebruikte. Aanwezigen probeerden de gemoederen te bedaren, onder meer door een mensenketting te vormen.

© REUTERS

© REUTERS