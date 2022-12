‘Beukende sneeuw’ en ‘Arctische explosie’: zo uitzonderlijk is winterstorm Elliot in VS

De storm teistert een gebied dat zich uitstrekt van Texas tot Maine. Voor bijna 70% van de Amerikanen is intussen een waarschuwing van kracht. En dat lijkt niet voor niets.

Getuigen die zich in de buik van de storm bevinden spreken over een opvallend fenomeen dat ze “beukende sneeuw” noemen. De combinatie met de ijskoude lucht die binnen 10 minuten bevriezing kan veroorzaken, maakt het extra gevaarlijk.

Hoe uitzonderlijk deze storm is, blijkt ook uit metingen in de staat Wyoming. Weerstations registreerden daar de grootste temperatuurdaling ooit binnen een half uur. In dertig minuten tijd ging de thermometer van 6 graden boven nul naar 16 onder nul. Amerikaanse media spreken over een “Arctische explosie”.

-40 graden

De koudste temperaturen werden vrijdag bereikt in het noorden van de staat Montana. Zaterdagochtend daalde het kwik er tot minder dan -40 graden Celsius. In vele staten is de zichtbaarheid ook enorm beperkt. De plaatselijke autoriteiten roepen er op om thuis te blijven.

De barre kerstomstandigheden zorgen wel voor een solidariteitsgolf. Bibliotheken en politiebureaus openen massaal hun deuren om mensen uit de kou te plukken en onderdak te bieden. Dat is ook nodig, zo blijkt uit het verhaal van Lisa Freeman, directeur van een opvangcentrum voor daklozen in Buffalo, bij The Washington Post. “Teams op straat moeten snel handelen om lijden of sterfgevallen te voorkomen. Je loopt en probeert mensen te vinden. En dan ga je terug naar je auto en warm je op. Het is gek en koud, maar je moet het gewoon proberen te redden.”

