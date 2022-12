Streep door de rekening: Fem van Empel en Eli Iserbyt kunnen wereldbekerpositie niet verdedigen in Gavere

Veldritteam Pauwels Sauzen - Bingoal zal in de wereldbekermanche van Gavere op Tweede Kerstdag niet kunnen rekenen op Fem van Empel en Eli Iserbyt, respectievelijk leidster en nummer 3 in de wereldbekerstand. Beide renners ondervinden te veel last van hun val in Val di Sole om aan de start te verschijnen in Gavere.

Vorig weekend trokken de renners naar Val di Sole voor een cross in de Italiaanse sneeuw. Fem van Empel en Eli Iserbyt kwamen er niet zonder kleerscheuren uit en moesten zelfs op een draagberrie afgevoerd worden.

Beide renners liepen geen al te ernstige blessures op, maar toch komt de cross in Gavere na een moeilijke week te vroeg voor het duo. Dat maakte Pauwels Sauzen - Bingoal bekend.

“De wedstrijd in Gavere komt voor allebei helaas te vroeg. Zonde voor onze ploeg maar vooral ook voor henzelf, want alle twee stonden ze er uitstekend voor in de wereldbekerstand: Fem staat daarin aan de leiding, Eli op plaats drie”, treurt Jurgen Mettepenningen, teammanager van Pauwels Sauzen - Bingoal.

Daags na Gavere hoopt Eli Iserbyt zijn derde plek in de Superprestige-stand toch nog te kunnen verdedigen in Zolder, maar het is nog een vraagteken of dat wel lukt. De beslissing daarover valt na de komende trainingen.

Afscheid in mineur voor sensatie Fem van Empel

Fem van Empel, die geen rol speelt in de strijd voor de Superprestige-eindzege, heeft wel al een streep door haar geplande deelname in Zolder moeten trekken. “Jammer genoeg betekent dat meteen ook dat Fem niet meer in actie zal kunnen komen voor onze ploeg”, aldus Mettepenningen.

“Zolder was de laatste wedstrijd die Fem voor ons zou gaan betwisten, voor haar vertrek op 1 januari. Zo wordt het een afscheid in mineur, maar we onthouden de vele successen en leuke tijden die we samen hebben beleefd. We zijn trots op het enorme ontwikkelingsproces dat Fem bij ons heeft doorgemaakt: ze kwam bij onze ploeg binnen als onervaren juniore, en verlaat ons nu als ’s werelds nummer 1 in het veldrijden. Ik hoop dat Fem goed herstelt van haar blessures, en wens haar alle succes in de rest van haar wielercarrière.”

