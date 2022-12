PS-voorzitter Magnette haalt uit naar De Croo: “Ik ben zeer boos op hem. Nog nooit heb ik een premier dit zien doen”

Het blijft erg onrustig in de Vivaldi-regering. Premier Alexander De Croo heeft zijn handen vol met het bezweren van crisissen en het blussen van brandjes. En alsof de oppositie nog niet voor genoeg weerstand zorgt, lijken er ook interne strubbelingen gaande. In een interview met HLN heeft PS-voorzitter Paul Magnette hard uitgehaald naar de premier: “Ik ben zeer boos op hem.”

Magnette liet recentelijk al verstaan dat hij weinig zin heeft om hervormingen door te voeren. In een interview met HLN heeft hij nu toegelicht waarom dat zo is. “Ik ben absoluut niet blij met het status quo. Maar als je niet akkoord bent met de politiek correcte visie in Vlaanderen, dan wil je zogezegd geen hervormingen. Alleen is de waarheid van rechts Vlaanderen niet dé waarheid”, zegt hij.

Magnette viseert specifiek premier Alexander De Croo als bron van frustratie. “Er is een probleem met de werkmethode in deze regering. En dat is de laatste weken verergerd. Ik ben zeer boos op Alexander De Croo. Hij is compleet incorrect te werk gegaan door onlangs zonder overleg een pensioenvoorstel op tafel te gooien.”

“Hij valt ons aan op een manier die ik nog nooit zag”

“Toen De Croo in de problemen kwam met die WhatsApps, hebben wij gezwegen en de begroting verdedigd”, gaat Magnette verder. “Maar wat doet hij om ons te bedanken? Hij valt ons aan op een manier die ik nog nooit zag. Ik heb ervaring met vier premiers. Nog nooit heb ik een premier zo zien doen.”

De PS-voorzitter voelt zich vooral bekocht doordat De Croo een akkoord met de PS over het minimumpensioen terugdraaide in zijn pensioenvoorstel. “Hallucinant. De premier moet zorgen voor coherentie en stabiliteit en nu valt hij de grootste regeringspartij aan op een kernthema.”

“Of ik nog vertrouwen in hem heb? Dit vraagt alleszins een goede uitleg om verder te kunnen gaan. Ik blijf wel constructief, ook al enerveert me dit enorm.”