Koning Filip steekt bevolking hart onder de riem in kersttoespraak: “Er zijn goede redenen om in de toekomst te geloven”

Na een bijzonder moeilijk 2022 steekt koning Filip in zijn traditionele kersttoespraak iedereen een hart onder de riem. Een oorlog, een zware energiecrisis én het klimaat: het zorgt voor ontmoediging, machteloosheid en angst. “Er zijn geen eenvoudige antwoorden voor de uitdagingen waarvoor we staan. Maar we zùllen er antwoorden voor vinden (...) Er zijn goede redenen om in de toekomst te geloven”, luidt de hoopvolle boodschap van onze vorst.

Zoals gebruikelijk blikt de koning in zijn kersttoespraak terug op het voorbije jaar. En het was in elk geval een zeer bijzondere editie. “Na de covidcrisis hoopten we op een terugkeer naar ons vroegere leven. Maar toen barstte het conflict in Oekraïne los, een wrede en zinloze oorlog. Een oorlog die het recht van de sterkste wil laten gelden boven de kracht van het recht.” De strijd doet ons volgens de vorst denken aan een verleden waarvan we dachten dat het nooit meer zou terugkomen. Dat Oekraïense mannen en vrouwen vandaag voor onze idealen vechten, dat verdient onze blijvende steun, klinkt het.

Maar de oorlog zorgde ook voor een ongekende energiecrisis en de daarbij horen torenhoge inflatie, twee fenomenen die onze welvaart aantasten en ervoor zorgen dat velen zich elke dag moeten afvragen of de energierekeningen nog wel betaald zullen raken. “Deze onzekerheid brengt grote zorgen met zich mee.”

© Kristof Vadino

Daarnaast wijst koning Filip ook nog op de groeiende onrust over het klimaat, met na de overstromingen van vorig jaar deze keer een historisch droge zomer. “Al deze crisissen kunnen leiden tot ontmoediging, tot een gevoel van machteloosheid en angst. We moeten die gevoelens horen – en nieuwe hoop geven aan wie de moed verliest,” verklaart het staatshoofd.

Die hoop geeft de koning ook. “Er zijn geen eenvoudige antwoorden voor de uitdagingen waarvoor we staan. Maar we zùllen er antwoorden voor vinden. Dankzij onze creativiteit en ons doorzettingsvermogen. Er zijn goede redenen om in de toekomst te geloven,” verzekert hij, met een verwijzing naar onze sterke democratie en de steunmaatregelen die de regering nam voor wie het nodig heeft.

© Kristof Vadino

Maar ook naar het grote engagement en de solidariteit die in ons land bestaan. Zoals de opvang van Oekraïense vluchtelingen, door particulieren, maar ook door anderen. “Mijn hartelijke dank aan iedereen die het beste van zichzelf geeft bij het verlenen van onderdak aan de vluchtelingen en hun integratie in onze maatschappij. In het bijzonder aan het begin van deze winter, en terwijl onze opvang onder druk staat.”

Hoop vindt de koning naar eigen zeggen ook in het engagement van iedereen die armen, zieken of gehandicapten helpt. Of in het grote verantwoordelijkheidsgevoel dat hij in de samenleving ziet opborrelen. Zoals het besef dat we beter minder energie verbruiken.

© Rob Engelaar

“Tot slot geeft de geschiedenis ons een boodschap van vertrouwen mee. Ze leert ons dat we in staat zijn de zwaarste crisissen te overwinnen – op voorwaarde dat we dat samen doen. Want de banden die we met elkaar smeden, zijn onze grootste rijkdom. Meer dan ooit maakt elke daad die we stellen, hoe klein ook, het verschil. Elk vriendelijk, welwillend gebaar, elke daad van zorg voor de planeet.”

Met de gebruikelijke wensen - vrede voor iedereen - sluit de vorst zijn kerstboodschap af. “Ik wens u een mooie kerst en een gelukkig nieuwjaar.”