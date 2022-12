“Wallen, keiveel puisten en een sixpack”: met de bakfiets van Oostende tot Hasselt

“Het is gelukt, het is gelukt!” Dolenthousiast is Ketnetwrapper Héritier Tipo wanneer hij na 279,2 kilometer vanuit Oostende in het Stadspark van Hasselt binnenrijdt met zijn bakfiets. “Het was zeker 300 kilometer, want ik ben soms verkeerd gereden”, lacht hij.

Ketnetwrapper Héritier Tipo vertrok maandag met zijn bakfiets op het strand van Oostende tot in het Stadspark van Hasselt, door weer en wind langs de Warmste Acties in heel Vlaanderen. Zaterdagmiddag kwam hij gevolgd door een fanfare met bakfiets het podium opgereden. “Ik ben moe, maar ik heb zoveel Ketnetters kunnen blij maken, die allemaal vlammen tegen kansarmoede”, zegt hij. “Met de poep gaat het, maar ik heb vooral pijn aan mijn knie en mijn benen. Ik heb de pijn aan mijn knie wat genegeerd, want de Ketnetters hebben dit niet voor niks gedaan. Mijn mooiste moment was woensdag in Mechelen, toen een Ketnetter vertelde dat haar opa gestorven is. Hij had had gezegd dat ze solidair moest zijn. Dat heeft ze gedaan, want ze heeft kerstkransen verkocht voor de Warmste Week.”

© Karel Hemerijckx

Traantje

Na 279,3 kilometer reed hij het Stadspark in volle vaart binnen. “Op dat moment heb ik een klein traantje gelaten: ongelooflijk dat ik het gehaald heb”, zegt hij. “Maar ik heb het natuurlijk niet alleen gedaan. Wel samen met de Ketnetters. Mijn fiets is helemaal kapot. Het was tijd dat ik in Hasselt was. Het was vooral mooi om het hier samen met iedereen af te sluiten, en zo mooi ontvangen te worden.”

Veel eten

Héritier gaat nu vooral rusten. “Ik heb heel weinig geslapen, kijk maar naar mijn wallen. Ik heb keiveel puisten plots”, lacht hij. “Na een week vlammen is het tijd voor rust. Maar eerst nog Kerst vieren met mijn mama en papa. Ik ga veel eten. Nu mag het wel. Ik heb het gevoel dat ik echt sportief geworden ben. Een echte professional. Én: ik heb er een sixpack aan overgehouden. Ik heb het dus niet voor niks gedaan.”