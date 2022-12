Jean-Pierre Max bij Beatle de 20-jarige pony die deels verslonden werd door een of meerdere wolven.

HOUTHALEN-HELCHTEREN

Ondanks de schrikdraad zijn een of meer wolven er in geslaagd een weide aan de Baarsstraat in Houthalen-Helchteren binnen te dringen en een pony dood te bijten. “We dachten dat dit de veiligste weide was.”