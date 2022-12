Op recordjacht! IJshockeyer Alex Ovechkin alleen tweede op de topschutterslijst aller tijden na 802e (!) goal in de NHL

De Russische ijshockeyer Alex Ovechkin (Washington Capitals) is goed op weg om zich te mengen in de debatten van beste ijshockeyer aller tijden. Afgelopen nacht maakte de Ovechkin twee goals in de 4-1-zege van zijn team tegen de Winnipeg Jets. Daarmee komt hij nu alleen op de tweede plek in de topschutterslijst aller tijden met 802 goals. Enkel Wayne Gretzky (894) telt er meer.

In de NHL, de National Hockey League, is het elke week uitkijken naar Alex Ovechkin. De ondertussen 37-jarige Rus behoort al jaren tot de absolute top van het ijshockey en kan ongezien statistieken voorleggen.

Ook tegen de Winnipeg Jets was de aanvaller een van de uitblinkers. Met twee goals stuwde hij de Washington Capitals voorbij de Winnipeg Jets (4-1). Goed voor zijn 801ste en 802e goal in de NHL in 1.767 wedstrijden. Daarmee duwt hij de Canadees Gordie Howe van de tweede plek op de topschutterslijst. Ovechkin heeft nog 93 goals nodig om Wayne Gretzky, die wordt gezien als de beste hockeyer aller tijden, van de troon te stoten.

“Het is leuk om deze mijlpaal te bereiken in eigen huis voor alle fans, vrienden en familie”, zei Ovechkin na zijn historische wedstrijd. “Dit is eeh geweldig gevoel, echt ongelofelijk. Nu moeten we gewoon blijven gaan en dan zien we wel wat er gebeurt.

Ook Mark Howe, zoon van Gordie Howe, had enkele mooie woorden voor de Rus. “Ik heb de kans gehad om je te zien spelen als scout en het is telkens een genot om naar te kijken. Jij bent een van de weinige spelers die me een wow-gevoel geeft. Mijn vader zou trots op jou geweest zijn. Nu is het tijd om een nieuw doel te stellen”, knipoogde Howe naar het record van Gretzky.

