Minstens tien doden bij ontploffing van tankwagen in Zuid-Afrika

Bij de explosie van een tankwagen zijn vanochtend in Zuid-Afrika minstens tien mensen om het leven gekomen en vijftig anderen gewond geraakt. Dat meldt de regionale regering van de provincie Gauteng.

Enkele van de gewonden zijn er erg aan toe. Door het ongeval zijn ook twee huizen in brand gevlogen en raakte een nabijgelegen ziekenhuis beschadigd, zei een woordvoerder van de lokale hulpdiensten.

Volgens mediaberichten vatte een gastanker vuur op een brug in de stad Boksburg, twintig kilometer ten oosten van Johannesburg. Daardoor ontstond een metershoge vuurbal. Hoe de brand is ontstaan, is nog niet duidelijk.