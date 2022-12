Dader zegt dat hij bloedbad in Parijs aanrichtte omdat hij racistisch is, beelden tonen hoe hij kapsalon binnenvalt

De 69-jarige man die ervan verdacht wordt vrijdag drie personen te hebben doodgeschoten bij een Koerdisch cultureel centrum in Parijs, heeft aan de politie verklaard dat hij handelde omdat hij racistisch is. Dat heeft een bron dicht bij het dossier zaterdag verklaard.

De verdachte werd volgens de bron opgepakt met een boekentas met “twee of drie geladen magazijnen en een doos met kogels van 45 kaliber met minstens 25 kogels”, aldus de bron, die zo informatie bevestigt van de krant Journal du dimanche.

De man opende vrijdag rond de middag het vuur in de Rue d’Enghien nabij een Koerdisch cultureel centrum in het tiende arrondissement in het centrum van de Franse hoofdstad. Er vielen drie doden. Eén persoon is er erg aan toe. Nog eens twee anderen raakten gewond. Ook de verdachte raakte gewond, zei de procureur van Parijs. Een bewakingscamera in een kapsalon kon de schutter vastleggen.

Er werd een onderzoek geopend naar moord, poging tot moord, opzettelijk geweld met wapens en schendingen van de wapenwet.

Mesaanval in vluchtelingenkamp

De man is bekend bij de gerechtelijke autoriteiten. Hij werd in juni veroordeeld tot 12 maanden cel voor geweld met wapens uit 2016, maar hij ging in beroep tegen die uitspraak. In december 2021 werd hij aangeklaagd voor geweld met wapens, met voorbedachte rade en van racistische aard, nadat hij met een mes migranten zou hebben aangevallen in een kamp in Parijs en hun tenten zou hebben kapotgesneden, aldus een politiebron. Na een jaar in voorlopige hechtenis werd hij, zoals de wet dat voorschrijft, op 12 december vrijgelaten en onder gerechtelijk toezicht geplaatst, aldus de Parijse procureur.

Zaterdagochtend zijn honderden demonstranten uit de Koerdische gemeenschap op de Rue d’Enghien op de been, meldt RTLFrance. Ze scanderen de namen van de slachtoffers van de schietpartij. Ook vrijdag waren er al protesten, waarbij het tot incidenten kwam tussen manifestanten en de ordetroepen.