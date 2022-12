Recordbedrag aan opgehaald kapitaal in België afgelopen jaar

In 2022 is 2 miljard euro voor 286 bedrijven opgehaald. Daarmee wordt het recordbedrag van 2021 (1,8 miljard euro) overschreden. Dit nieuwe record toont aan dat onze start-ups bestand zijn tegen de huidige economische context, met name in de sectoren gezondheidszorg, fintech en smart city & mobiliteit, klinkt het. Finance&invest.brussels wijst er ook op dat de fondsenwerving in Europa in totaal met 20 procent is gedaald in vergelijking met 2021.

“De groei van de opgehaalde bedragen in België is uitsluitend te danken aan grote financieringsrondes: 14 transacties van meer dan 30 miljoen euro alleen al vertegenwoordigen 1,06 miljard euro aan opgehaalde middelen. Op nationaal niveau is het aantal financieringsrondes tussen 5 en 30 miljoen euro relatief stabiel. Het aantal financieringen van minder dan 5 miljoen euro (die in totaal 305 miljoen euro vertegenwoordigen) nemen momenteel echter met 20 procent af”, verklaart Sandrine Evrard, Business Intelligence Manager bij finance&invest.brussels. In totaal werden 286 transacties geregistreerd, ten opzichte van 343 in 2021.

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn 62 start-ups en scale-ups gefinancierd voor een bedrag van 672 miljoen euro. Het gaat ook om een recordbedrag. Finance&invest.brussels heeft de helft van die bedrijven gefinancierd.