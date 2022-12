Dochter Pelé deelt pakkend beeld uit ziekenhuis: “Nog een nacht samen”

De Braziliaanse voetballegende Pelé vertoeft nog altijd in het ziekenhuis. Dat weerhield dochter Kely Cristina Nascimento echter niet om haar vader afgelopen nacht gezelschap te houden. Ze deelde op sociale media een foto waarin de twee elkaar innig omhelzen.

De gezondheid van de Braziliaanse voetballegende Pelé blijft achteruitgaan. Pelé, die getroffen werd door darmkanker, vertoef al sinds eind november in het ziekenhuis omdat zijn nier- en hartproblemen meer zorg nodig hadden. Sindsdien ging het alleen nog maar bergaf met de 82-jarige Braziliaan.

Eerder werd al aangekondigd dat Pelé de kerstdagen zeker in het ziekenhuis zou moeten doorbrengen. Maar dochter Kely Cristina Nascimento geeft de moed echter nog niet op. Op haar Instagram deelde ze een foto van haar en haar vader. “We zijn er altijd, in de strijd en in het geloof. Nog één nacht samen.”