Franse seriemoordenaar Charles ‘The Serpent’ Sobhraj aangekomen in Parijs

De Franse seriemoordenaar Charles Sobhraj, op wie de Netflix-dramareeks ‘The Serpent’ is gebaseerd, is zaterdagochtend aangekomen in Frankrijk. Dat melden bronnen binnen de luchthaven. De 78-jarige man zat 19 jaar in een Nepalese gevangenis maar werd deze week vrijgelaten en het land uitgezet.

Het hoogste gerechtshof van Nepal beval woensdag de vrijlating van Sobhraj, een jaar voor zijn detentieperiode officieel zou aflopen. De redenen waren zijn leeftijd, zijn goed gedrag en zijn verslechterende gezondheid, zei een woordvoerder van de rechtbank.

Volgens een journalist van het Franse persagentschap AFP is de man aangekomen op de luchthaven Roissy Charles-de-Gaulle in Parijs en daar opgevangen door de politie. Volgens een bron binnen de luchthaven moet Sobhraj “identiteitscontroles” ondergaan. Omdat hij “noch gezocht, nog vervolgd” is in Frankrijk, mag hij nadien de luchthaven verlaten.

Sobhraj is verantwoordelijk voor een reeks moorden in Zuidoost-Azië in de jaren zeventig. Hij heeft zeker twaalf moorden gepleegd, maar mogelijk waren het er wel dertig. Sobhraj was vooral uit op westerse toeristen, die hij vergiftigde, wurgde of in brand stak. Na de moord op een Nederlands stel, kwam de Nederlander Herman Knippenberg hem op het spoor. Knippenberg werkte voor de Nederlandse ambassade in Thailand en legde het verband met een aantal andere moorden in andere landen.

Op het vliegtuig richting zijn geboorteland verklaarde Sobhraj aan een journalist AFP evenwel dat hij “onschuldig” is.

Charles ‘De Slang’ Sobhraj kwam vorig jaar weer in de belangstelling vanwege de erg populaire dramareeks ‘The Serpent’, een coproductie van de BBC en Netflix, die gebaseerd is op zijn verhaal. Er werden ook verschillende boeken over hem geschreven.