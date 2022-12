Twintig doden bij brand in bejaardentehuis in Siberië

In de Siberische stad Kemerovo zijn twintig mensen omgekomen bij een brand in een bejaardentehuis. De brand brak zaterdagavond uit. Nog twee anderen zijn met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht, melden de hulpdiensten. De oorzaak van de brand is vermoedelijk het onjuiste gebruik van kachels.

Er is een onderzoek geopend omdat de brandveiligheidsvoorschriften in het centrum, dat in een particulier gebouw gevestigd is, niet zouden zijn nageleefd. Een inspecteur had op 7 december de installatie willen inspecteren, maar werd afgewezen.

De eigenaar van het gebouw en een pastoor die de faciliteit beheert, zijn ondervraagd, bericht het staatspersbureau Tass. Volgens de autoriteiten hadden ze geen vergunning om het centrum uit te baten.

In Rusland vinden wel vaker hevige branden plaats omdat er geen rekening wordt gehouden met de veiligheidsvoorschriften. Duizenden mensen sterven daardoor elk jaar.

© via REUTERS

© via REUTERS