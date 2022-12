Stevige domper voor Thomas Van der Plaetsen: voormalig Europees kampioen tienkamp verliest profcontract

Thomas Van der Plaetsen behoort al jaren tot de beste tienkampers van ons land. Toch moet de ondertussen 32-jarige atleet op zoek naar nieuwe financiële middelen. Van der Plaetsen kreeg namelijk recent te horen dat Sport Vlaanderen de atleet geen profcontract meer biedt.

Een stevige streep door de rekening voor de atleet uit Deinze, die vorig seizoen nog zijn persoonlijk record verbrak (8.430 punten, bijna 100 punten meer dan zijn vorige PR), maar ondertussen uit de top 100 is gevallen op de wereldranking.

Van der Plaetsen leek nochtans lang op weg om het nieuwe goudklompje van de Belgische tienkamp te worden, maar het vele blessureleed strooide roet in het eten. Zijn grootste prestatie behaalde de atleet in 2016, toen hij Europees kampioen werd op de tienkamp en op de Olympische Spelen in Rio knap achtste werd. Daarna sukkelde Van der Plaetsen van de ene in de andere blessure. Vooral zijn pijnlijke blessure op de Olympische Spelen in Tokio zit nog vers in geheugen. Van der Plaetsen scheurde toen bij het verspringen zijn hamstrings van zijn rechterbeen, een blessure die hem meer dan zes maanden aan de kant hield.

Aan stoppen denkt de atleet nog niet, maar zowel het WK in 2023 als de Spelen in Parijs in 2024 halen wordt een bijzonder lastige opgave. En al zeker zonder profcontract.