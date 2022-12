In de Verenigde Staten zijn al zeker vijf doden gevallen door winterstorm Elliot. De temperaturen dalen tot ver onder het vriespunt en in verschillende staten sneeuwt het ook hard. Er is veel chaos op de wegen en in de luchthavens, terwijl in New York intussen de noodtoestand is afgekondigd. Wij spraken met drie uitgeweken Vlamingen in de VS.