NBA. Fenomenale Luka Doncic stuwt Mavericks met 50 (!) punten naar knappe zege, Brooklyn Nets voor de achtste keer op rij aan het feest

Kevin Durant was de topschutter bij Brooklyn met 24 punten. De vijf starters van de Nets haalden dubbele punten. Bij de Bucks liet Giannis Antetokounmpo 26 punten en 13 rebounds optekenen. Met 22 zeges in 32 wedstrijden is Milwaukee tweede in de Eastern Conference, Brooklyn staat op de vierde plaats met 21 overwinningen en 12 nederlagen.

Bij de Mavericks liet Luka Doncic opnieuw van zich spreken met 50 punten en 10 assists tegen de Rockets. De Sloveen lukte 17 punten in het vierde kwart. Voor de tweede keer in zijn carrière rondde Doncic de kaap van 50 punten. In februari gooide hij 51 punten door de korf tegen de Clippers. Dallas (17z-16n) is achtste in de Western Conference, Houston (9z-23n) is de rode lantaarn.

Domper in LA: Lakers en Clippers gaan onderuit

James Harden loodste Philadelphia met een triple-double (20 punten, 11 rebounds en 21 assists) voorbij de Los Angeles Clippers: 119-114. De sterspeler evenaarde het assistrecord van de 76ers in een match, eerder lukten ook Wilt Chamberlain en Mo Cheeks 21 assists in een partij. Joel Embiid had ook een groot aandeel in de zege met 44 punten. Philadelphia (19z-12n) is vijfde in het Oosten, de LA Clippers (19z-15n) staan op de vijfde stek in het Westen.

Met dank aan onder meer Jaylen Brown (36 punten) klopte Boston, leider in de Eastern Conference met 23 zeges in 33 matchen, Minnesota met 121-109. Nummer drie in het Oosten Cleveland (22z-12n) verloor met 107-118 van Toronto, dat op 26 punten van O.G. Anunoby en Pascal Siakam kon rekenen. Scottie Barnes voegde daar 25 punten en 10 rebounds aan toe. Denver, koploper in het Westen (20z-11n), versloeg Portland met 120-107. Tweevoudig MVP Nikola Jokic realiseerde 29 punten. Memphis, tweede in de Western Conference (20z-11n), won verder met 100-125 van Phoenix. Nummer drie New Orleans (20z-12n) trok na een verlenging met 125-128 aan het langste eind tegen Oklahoma City.

De Los Angeles Lakers gingen voor de derde keer op rij onderuit: 130-34 tegen Charlotte. LeBron James lukte 34 punten voor de Lakers. Bij Charlotte was P.J. Washington goed voor 24 punten.