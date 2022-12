Belg Kevin Verhulst wordt assistent-coach bij Nederlandse Groningen: “Blij om weer op dit niveau te kunnen coachen

Kevin Verhulst is de nieuwe assistent-coach van Donar Groningen. De 38-jarige Aalstenaar maakt vanavond zijn debuut op de bank van Groningen tegen Den Bosch (Nederlandse Cup). Hij is na Paul Vervaeck (coach Yoast United Nijmegen) de tweede Belg met een coachfunctie in de Nederlandse BNXT League.

Verhulst was dit seizoen aan de slag bij Merelbeke (Gent) Hawks. De club gaf onlangs algemeen forfait in Top Division 1 (tweede klasse). Verhulst was voordien vijf jaar assistent-coach van Okapi Aalst. ”Ik kijk alvast uit naar de samenwerking met de mensen van Donar Groningen en ben blij dat ik weer op niveau kan coachen en de head-coach kan bijstaan”, vertelt Verhulst. “Ik ben in contact gekomen met Donar door mijn agent. Hij wist mij te vertellen dat er in Groningen een opening was die bij mijn profiel paste. Zo heeft hij dan mijn cv doorgestuurd en ben ik in contact gekomen met Drago.”

“Daarna hebben coach Stimac en ikzelf enkele keren met elkaar gebeld en ben ik vorige week ook langs geweest in Groningen. Zo heb ik ook kunnen zien dat het er allemaal zeer professioneel aan toe gaat. Met coach Stimac had ik al contact in het verleden toen ik in Aalst werkte als ook met Hans Besselink voor de preseason schedule”, aldus Verhulst. (cpm)