Kevin De Bruyne blikt nog even terug op vroege WK-exit van de Rode Duivels: “Enkel de tweede helft tegen Kroatië was goed”

Met een uitmuntende prestatie in het bekerduel met Liverpool speelde Kevin De Bruyne de vroege WK-exit van de Rode Duivels van zich af. Als vanouds strooide de middenvelder met assists, iets wat in Qatar niet zagen. De Bruyne kwam in een gesprek met Play Sports nog even terug op dat WK: “Het zat er gewoon niet in.”

Met een overwinning tegen Liverpool in de Carabao Cup is Manchester City goed aan de terugronde begonnen. De Citizens wonnen hun eerste wedstrijd na de WK-break verdiend met 3-2. Kevin De Bruyne toonde daarin nog maar eens zijn klasse door opnieuw te strooien met assists.

City lijkt zo opnieuw de topfavoriet om zich tot landskampioen te kronen in Engeland. Maar die woorden neemt De Bruyne nog niet in de mond. “Ik heb geen idee hoe de komende zes maanden gaan verlopen”, vertelt Kevin De Bruyne in een gesprek met Play Sports. “Het eerste deel van het seizoen zit erop, nu begint het tweede deel. Op dit moment lijkt alles oké, maar het is afwachten hoe iedereen terug als team samenkomt. Sommigen zijn nog niet teruggekeerd.”

Teleurstellend WK

De Bruyne stond ook nog even stil bij de teleurstellende WK-uitschakeling in Qatar. “Het WK was gewoon niet goed genoeg”, is de middenvelder eerlijk. “Dat moeten we accepteren en hopen dat we de volgende keer beter doen. Als we eerlijk zijn hebben we enkel de tweede helft tegen Kroatië goed gespeeld. De andere wedstrijden waren niet zo goed. Dat moeten we accepteren als ploeg.”

“Maar de afgelopen twee jaar waren niet top. Als je kijkt naar de laatste periode, dan merk je dat we al even geen goed voetbal meer speelden en ook niet zo veel wedstrijden wonnen. We hebben liggen zoeken om het toch beter te doen, maar het zat er dit toernooi gewoon niet in.”

Met het vertrek van bondscoach Roberto Martinez lijken de Duivels nu wel klaar om er opnieuw vol voor te gaan. “Op de een of andere manier is het toch een nieuwe start nu. De trainer nam afscheid. Alles verandert. Maar het is nog afwachten welke coach er komt en wat die allemaal gaat veranderen. Daar kunnen we niet over oordelen als spelers. Het zal dus afwachten worden tot maart”, besluit De Bruyne.

