Antwerp-coach Mark van Bommel na mislukte carjacking: “Sinds mijn tijd bij Milan rijd ik nooit meer dezelfde route naar huis”

Saai is het zelden rond Mark van Bommel. De 79-voudig international van Oranje werkt bij Royal Antwerp FC, de oudste profvoetbalclub van België, als hoofdtrainer aan een ambitieus project. Na zijn ontslag bij PSV en daaropvolgende snelle vertrek bij VfL Wolfsburg toont de Limburger (45) zich nog altijd zeer zelfverzekerd. Hij vertelt openhartig over zijn ontwikkeling als coach, de samenwerking met Marc Overmars, leedvermaak van de buitenwacht en het moment dat hij oog in oog stond met een gewapende overvaller. De in Eindhoven soms als controlfreak weggezette oefenmeester zegt nu: “Ik moet niet altijd alles willen weten.”