120 versierde tractoren, vrachtwagens en bulldozers paraderen langs de Maas

“Het is aangenaam weer buiten en ik kom met mijn kinderen graag eens naar de kerstparade kijken”, vertelt Mariëtte Withofs. “We zijn vandaag met 120 tractoren”, weet Pieter Moermans van de organiserende Groen Kring. “De opkomst is buiten verwachting groots. Met deze optocht willen we als jonge boeren een boodschap van verbondenheid en hoop in deze kersttijd overbrengen aan alle mensen in Limburg en in het bijzonder waar we passeren met onze duizenden lampjes.”

“We vertrekken in de Sportlaan in Maaseik om daarna met de tractoren over de Markt te rijden. We rijden verder door de kernen van Heppeneert, Elen, Rotem, Dilsen en eindigen in Stokkem.” In elke dorpskern stonden heel wat toeschouwers te kijken naar de verlichte tractoren.

“De kerstslingers hebben we deze middag aan de tractoren gehangen”, weet een deelnemer. “Er zijn tractoren vol lampjes, maar er zijn ook tractoren omgevormd tot een arrenslee. Ik heb zelfs een kerstboom en kerststal gezien achter op een tractor. De opblaasbare sneeuwpoppen doen het ook ieder jaar goed. Het is de derde keer dat ik deelneem. Zo een kerstparade is leuk want dan kom ik mijn vrienden tegen uit heel Limburg. Leuk was onze tocht over de Markt in Maaseik en over de rotonde in het centrum van Elen. Op zulke momenten zien we zelf ook een beetje van de kerstparade.” De politie Maasland was ter plaatse om het verkeer in goede banen te leiden. De 120 tractoren zorgden immers voor een behoorlijke file op de Rijksweg.