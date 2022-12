Charleroi wint Henegouwse derby en Brussels boekt tweede zege in BNXT League

Zonder Kevin Tumba (transfer naar Luik), Jaylin Airington en Terry Deroover realiseerde Brussels een deugddoende zege. Onder meer Ferdinand Zylka (19 punten, 6 rebounds), Sergio Llorente (12 punten, 5 assists) en Louis Hazard (14 punten, 6 rebounds) zorgden na een thriller (16-18, 40-36 en 53-59) voor een 73-71 Brusselse overwinning. Jahmal Mc Murray tekende bij Leuven Bears voor 32 punten. Voor de club uit de hoofdstad de tweede overwinning (2 op 10) van het seizoen. Leuven Bears zakt met 4 op 10 weg naar de middenmoot. In een goed gevulde en sfeervolle Dôme realiseerde Charleroi een overtuigende zege tegen Bergen. Na een 24-12 ging het voor de Spirous naar een 43-36 tussenstand halfweg. Het tweede schuifje was voor Bergen. Zij konden in het derde en vierde kwart echter niet bevestigen. Een fysiek sterk en dartel Charleroi drukte na 66-57 dan ook door naar een vlotte 87-70 zege. De jonge ploeg van coach Sam Rotsaert nestelt zich na een derde opeenvolgende zege en met 7 op 11 stevig in de top-5 en lijkt op weg naar Elite Gold na achttien Belgische speeldagen. Bergen zakt met 5 op 10 wat weg naar de middenmoot.

Charleroi-Bergen : 87-70

Kwarts: 24-12, 19-24, 23-21, 21-13

Charleroi: Libert 6, M. Samardzic 2, Prepelic 11, Makwa 9, Kuta 6, Fogang 10, Schoepen 1, V. Samardzic 0, Lisboa 18, Osaghea 0, Izaw Bolavi 0, Jackson 24

Bergen: Moore 23, Vrabac 8, Mintogo 5, Braxton 8, Gavrilovic 2, Harris 3, Mortant 12, Zubac 9

Brussels-Leuven Bears : 73-71

Kwarts : 16-18, 24-18, 13-21, 20-14

Brussels: Llorente 12, Gutenius 8, Zylka 19, Hazard 14, Pipiras 0, Tshibangu 1, Ekamba 10, Kohadja 9

Leuven Bears: Allen 14, Mc Murray 32, Fulkerson 2, Vanderhaegen 2, McGlynn 6, Pritzl 12, T. Nunes 3, Bucumi 0, Kherrazi 0, T.Nunes 0